Начались съемки второго сезона сериала "Молодежка. Новая смена". Что известно о проекте?

В 2024 году культовый сериал про хоккей "Молодежка" получил продолжение в виде проекта "Молодежка. Новая смена". Обновленная версия истории заработала оценку 8.9 и заняла 6 место в топе "250 лучших сериалов" на онлайн-платформе "Кинопоиск". А спустя полгода начались съемки второго сезона. Корреспондент ТАСС поговорил с актерами, режиссером и съемочной группой о возвращении старых персонажей, о том, как хоккей объединяет поколения, и зачем команде девушка-вратарь

"Молодежка" — это уже история

Первый сезон сериала "Молодежка" вышел в 2013 году и за 12 лет сериал стал частью культурного кода зрителей. Вот как о проекте говорит продюсер Дмитрий Табарчук:"«Молодежка» — это прекрасный семейный сериал, который пересматривают до сих пор. У меня есть четкое ощущение, что те, кто смотрел первый сезон подростками, сейчас включают серии своим детям. <...> Спасибо реальным хоккеистам, которые вдохновляют нас: все истории на экране — это случаи из жизни. Интересно, что и сами спортсмены смотрят наш сериал, и он им нравится. Поэтому спустя 12 лет при съемках продолжения перед нами стояла сложная задача — рассказать новую историю так же интересно. А теперь, когда производим второй сезон, важно продолжить увлекательно для зрителей развивать сюжетные линии", — рассказал Табарчук.

Ледовая площадка, как прежде, остается главным местом действия. Команда "Акулы Политеха", вокруг которой разворачиваются действия в "Новой смене", борется за участие в международном университетском хоккейном турнире. Для усиления команды в нее привлекут девушку-вратаря. "В мировом хоккее есть немало примеров, когда женщины занимали ключевые посты в [мужских] командах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), поэтому история с девушкой-хоккеистом обусловлена жизнью", — объяснил Дмитрий Табарчук. По его словам, новый персонаж будет не только вдохновлять женскую половину зрителей, но и добавит перипетии в отношениях между героями.

Новые конфликты — старые лица

К съемкам второго сезона присоединился режиссер Сергей Арланов, который запускал "Молодежку" в 2013 году. Продюсер сериала Федор Бондарчук отметил, что в новых сериях будет баланс между старой и новой "Молодежкой". "Мы возвращаемся к «Молодежке», которую начинали снимать 13 лет назад. <...> Хочется соблюсти баланс комедии и лирической атмосферы, что всегда нравилось зрителям. Нужно сместить драматургические акценты на жизнь внутри команды, как это было в первых сезонах", — рассказал Бондарчук.

Одного из персонажей старой "Молодежки", Андрея Кисляка (Влад Канопка), во втором сезоне "Новой смены" ждут "драматургические качели". Как обратил внимание сам Канопка, его герой рос вместе с ним на протяжении всех съемок: "Это уже родной проект, он идет параллельно с моим развитием жизни. Я сюда пришел совсем юнцом, 23-летним, сейчас мне уже 37. <...> Актерам всегда интересно играть какие-то драматургические изыски. Меня ждет [во 2 сезоне] «неровная» роль, от этого еще интереснее", — добавил он.

Кисляк в "Новой смене" стал тренером "Акул Политеха". В новых сериях он столкнется в тренерском соперничестве с другом Антоном Антиповым (Иван Мулин). "Уверен, что и соперничая в профессии, можно оставаться друзьями.<...> Эта идея станет одной из ключевых этого сезона", — отметил Влад Канопка.

Физическая подготовка к съемкам

Одной из отличительных черт сериала всегда был настоящий хоккей: актеры, которые раньше даже не стояли на коньках, сейчас забрасывают шайбы на льду. Съемки проекта "Молодежка. Новая смена" — не только актерская игра, но и серьезная физическая подготовка. Почти все участники проекта проходят регулярные тренировки, чтобы правдоподобно выглядеть в кадре. Андрей Нестеренко, исполнивший роль Игоря Крепчука, рассказал, что соблюдает специальную диету, регулярно посещает фитнес зал, а также ходил на курсы танцев для некоторых сцен в сериале. "Я готовлюсь к съемкам с полным погружением в героя. Я тренируюсь в зале, у нас постоянные хоккейные тренировки, я соблюдаю правильное питание: сначала ел только индейку и рис для поддержания фигуры для сериала", — добавил Нестеренко.

Диана Милютина, сыгравшая Елизавету Москвину, отметила, что не только мужской половине актеров приходится поддерживать физическую форму. "Я занималась бально-спортивными танцами, а моя героиня, Лиза, состоит в команде по чирлидингу. Так что мои навыки очень помогают мне при моей роли. <...> Помимо этого я хожу в [фитнес] зал, плаваю, продолжаю танцевать. Ведь если в моих движениях в кадре не будет правды, то зритель сразу это заметит", — обратила внимание актриса.

Для многих актеров возвращение в проект стало не просто продолжением роли, но и поводом вернуться в спортивный режим.

Успех сериала

Сериал "Молодежка" собирал огромные просмотры, и продолжение истории повторяет этот успех. "Я счастлив запускать этот сезон дорогой, любимой «Молодежки», которая стала частью моей жизни и сотни тысяч зрителей", — признается Федор Бондарчук. По словам создателей, сила проекта в сочетании спортивной драмы, музыки и жизненных сюжетов, в которых зритель находит то, что откликается ему.

На вопрос о секрете качественного сериала, Влад Канопка отвечает, не раздумывая: "Во-первых, это актуальная тема, хоккей входит в тройку самых популярных видов спорта в мире. Во-вторых, в сериях показаны жизненные ситуации под красивые саундтреки. В-третьих, конечно же, очень добрая, приятная атмосфера. Все это, в совокупности с красивыми актерами младшего поколения и хорошей игрой артистов старшего поколения, создает успех сериалу".

Феномен успеха "Молодежки" заключается в близости зрителю. Таким мнением поделился Андрей Нестеренко: "Сериал был и будет популярен, так как он доносит до зрителя помимо этой «жизненности» спортивную мотивацию".

София Кудряшова