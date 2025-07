Певица исполнила более 20 музыкальных произведений

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Концерт певицы Этери Бериашвили состоялся на Летней сцене музея-заповедника "Архангельское", передает корреспондент ТАСС. Певица представила программу "Джаз с акцентом".

В рамках выступления прозвучали джазовые композиции, грузинские и французские песни, а также российские хиты. Артистка исполнила более 20 произведений, в числе которых Sait midikhar, "Цоцхали вар цоцхали", "Абонент недоступен", Non, je ne regrette rien, Georgia on my mind, "Ты обещал" и другие.

Выступление продолжило серию джазовых концертов на Летней сцене в рамках совместного проекта музея-заповедника "Архангельское" и Фонда Игоря Бутмана. В течение лета здесь состоится более 10 джазовых концертов резидентов Фестиваля "Jazzовые сезоны".

ТАСС - генеральный информационный партнер.