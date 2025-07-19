Во время финального концерта на главной сцене в Итальянском карьере прозвучали известные арии из золотого фонда мировой оперной музыки

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Девятый музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony завершили увертюрой Петра Чайковского "1812 год" в исполнении симфонического оркестра Карельской филармонии. Выступление сопровождал фейерверк, который продлился более трех минут, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль Ruskeala Symphony появился по инициативе главы Карелии и проходит в республике с 2017 года. Его организаторами выступают правительство региона, Минкульт республики, Карельская филармония и горный парк "Рускеала". На сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. В этот раз фестиваль проходил 18 и 19 июля.

"Девятый фестиваль Ruskeala Symphony подходит к концу. Свершилось великое чудо, гармония природы и человеческого таланта, музыки и голоса <...>. Самое главное, что сегодня мы уже думаем о юбилейном 10-м фестивале. Мы сделаем все, чтобы это было поистине грандиозное событие", - сказал во время закрытия глава Карелии Артур Парфенчиков.

Во время финального концерта на главной сцене в Итальянском карьере прозвучали самые известные арии из золотого фонда мировой оперной музыки. Симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением Анатолия Рыбалко исполнил их вместе с солистами Мариинского и Большого театров Алексеем Тихомировым (бас), Романом Широких (тенор), Татьяной Сержан (сопрано) и контратенором из Владикавказа Тимуром Слановым.

Руководитель республики поблагодарил все коллективы за выступления. Он добавил, что юбилейный фестиваль может вместить в себя самые запомнившиеся моменты прошлых лет, а также предложил гостям музыкального праздника поделиться своими идеями.

О прошедшем фестивале

В программу девятого фестиваля вошли более 10 разноплановых концертных программ на нескольких площадках. Так, на открытии выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова с программой "Песни Победы".

Во второй день на главной сцене прошли концерты Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и хора национальной песни филиала Мариинского театра в республике Северная Осетия - Алания. Московский композитор и мультиинструменталист Аркадий Шилклопер представил концертную программу "Эхо альпийских гор", исполнив вместе с джазовым трио композиции для альпийского рога и джазовые стандарты.

На железнодорожной платформе "Рускеала" гостей встречали квартет русских народных инструментов "Четыре четверти" и карельская этно-группа Tuari. У визит-центра на старой парковке выступил единственный в Черноземье концертирующий карильонист Тимур Халиуллин. В акватории Мраморного каньона прошли концерты оркестра белорусского ансамбля "Хорошки" и Мужского камерного хора Карельской филармонии.