Без этого жить невозможно, указал народный артист РСФСР

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия и США могли бы обмениваться театральными постановками по аналогии с фильмами. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РСФСР создатель и художественный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев.

"Обмен театральными постановками не только возможен, но и обязателен. Без этого жить невозможно. Нам интересно, какие новые постановки у них, а им - что вышло у нас, - сказал он. - То, что показывают в нашем театре, например, нет ни в Америке, ни во Франции, ни в Японии. Они смотрят, и они счастливы, когда мы к ним приезжаем".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена фильмами между странами, продвигающими традиционные ценности.