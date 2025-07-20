Народный артист РФ также отметил, что жизнь человека является фундаментальной ценностью

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский заявил, что содержание русской культуры заключается в протесте против пустоты и защите человеческого духа. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

"Жизнь человека - это фундаментальная ценность. И главное содержание всей русской культуры, культуры великой - защищать бедных, угнетенных, защищать великий, высокий человеческий дух и протестовать против пустоты, которая надвигается на людей", - сказал Розовский.

Собеседник агентства добавил, что такой тезис особенно актуален для сегодняшнего дня. "Дело в том, что мы живем в очень непростое время, задача художника - защитить человека, его жизнь. И тут моя главная тема, как я бы ее обозначил, - "Человек в мясорубке истории", - заключил народный артист.

О режиссере

Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском и вырос в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ в 1960 году и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1964 году. С 1958 по 1969 год был художественным руководителем эстрадной студии МГУ, работал на Всесоюзном радио и в журналах "Юность" и "Литературная газета". В 1970 году создал театральную студию при Государственном литературном музее.

Розовский удостоен званий заслуженного деятеля искусств РФ (1994) и народного артиста РФ (2004), награжден орденами Почета (1998) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), а также благодарностью президента РФ (2002). Лауреат театральной премии "Хрустальная Турандот" за лучшую режиссерскую работу (1993, "Дядя Ваня").