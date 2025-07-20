Это является главным отличием человека от ИИ, указал заслуженный артист России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главное отличие человека от искусственного интеллекта в творчестве - в прожитом опыте. Об этом рассказал заслуженный артист РФ Леонид Агутин в беседе с ТАСС.

"Разница в том, что мне, чтобы написать произведение, понадобилось прожить огромную жизнь и получить колоссальный опыт. А мой друг пишет правильный промт и становится композитором", - отметил музыкант.

Агутин привел пример своего друга, который подарил песню, созданную нейросетью ко дню рождения отца. "Стихи довольно простые и понятные, симпатичный припев, хорошая аранжировка и классный парень ее поет. Причем классный парень - это не мой друг, а голос нейросети", - рассказал артист.

По словам Агутина, нейросети лишь компилируют информацию, но не обладают интеллектом в полном смысле. "Искусственный интеллект - пока еще не интеллект, он просто ищет и собирает информацию. Делает это быстрее человека, что классно. Но пока круче самого компьютера человек ничего не придумал", - считает певец.

Музыкант также выразил сомнение в устойчивости цифровых решений при отсутствии электричества. "Я люблю задавать этот вопрос тем, кто все делает через интернет или нейросеть: что вы будете делать, когда выключат электричество? Я смогу наколоть дров, убить косулю, освежевать ее, поставить сруб правильно для постройки дома, могу самостоятельно написать песню. <...> Помимо того, чтобы брать из Интернета, нужно туда еще что-то положить" - добавил он.