Театр оперы и балета Республики Саха ведет сбор средств, необходимых для возвращения тела артиста в Россию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Артист Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона Михаил Дмитриев погиб в Таиланде. Об этом сообщается на сайте театра.

"Горькая новость пришла из Таиланда: трагически погиб наш земляк - талантливый артист балета Михаил Дмитриев. Искренние соболезнования безутешным родным и близким", - сказано в сообщении.

Театр ведет сбор средств, необходимых для возвращения тела артиста в Россию. "Хотелось бы вернуть парня на родину - чтобы он мог упокоиться на родной земле. Но для перевозки тела нужны просто огромные деньги, которые, если не собрать всем миром, взять просто негде. Сумма сумасшедшая, и она будет расти с каждым днем до тех пор, пока тело будет находиться на чужбине", - поясняется в сообщении.

Дмитриев окончил Республиканское хореографическое училище имени Аксении Посельской в 2010 году. В 2010-2011 гг. служил в армии, в 2011 году принят артистом Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия). Окончил факультет исполнительских искусств (хореография) Арктического государственного института культуры и искусств в 2015 году.