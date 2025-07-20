В Петербурге московский Ленком сыграет премьеру "Гамлета"

Коллектив представит спектакль в режиссуре Антона Яковлева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" сыграет в понедельник и во вторник петербургскую премьеру спектакля "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира. Показы пройдут в Выборгском дворце культуры, где и во времена Марка Захарова гастроли столичной труппы проходили с неизменными аншлагами.

Вслед за постановками Андрея Тарковского (1977) и Глеба Панфилова (1986) коллектив представит спектакль в режиссуре Антона Яковлева, который предлагает современную парадоксальную постановку в стиле фантастического реализма. В образе Гамлета зрители увидят Антона Шагина, который удостоен за эту роль театральной премии "Хрустальная Турандот". В других ролях на сцену выйдут Максим Аверин (Клавдий), Анна Якунина (Гертруда), Иван Агапов (Полоний), Алла Юганова (Офелия).

По словам постановщика, его в прочтении этой трагедии интересовал вопрос - что такое война внутри человека? "Так что Гамлет в нашем спектакле - это не просто герой, это метафора сегодняшнего человека", - говорит режиссер.

Спектакли по "Гамлету" постоянно украшают театральную афишу Петербурга. К этой трагедии обращались Валерий Фокин в Александринском и Лев Донин в Малом драматическом театре - Театре Европы. Сейчас спектакль по "Гамлету" идет в Театре имени Андрея Миронова в постановке Влада Фурмана.