В Петербурге пройдет международный джазовый фестиваль

Он продлится до 27 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Под девизом "Много джаза не бывает!" в северной столице с 21 по 27 июля пройдет второй Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль. Его прелюдией в первый день станет Джазовый парад в Летнем саду, где с импровизациями выступят 50 музыкантов, а вечером праздник откроется гала-концертом в Большом зале Филармонии, сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС президент фестиваля народный артист России Игорь Бутман.

Под его управлением Московский джазовый оркестр представит на открытии с поющим актером Виктором Добронравовым джазовый спектакль по мотивам симфонической сказки "Петя и волк" Сергея Прокофьева, а 27 июля на закрытии в этом же зале будет показан музыкально-театральный перформанс "Джаз от первого лица" с народным артистом России Алексеем Гуськовым и певицей Фантине.

"Здесь, в Петербурге, я в юности познакомился с джазом. Училище имени Мусоргского стало моей главной школой джаза. Поэтому мне очень приятно сделать так, чтобы музыка, которая увлекла меня, звучала как можно больше. И она действительно дает много положительных эмоций всем людям. Музыкой мы разгоняем тучи и поднимаем настроение людей и сами становимся счастливыми от того, что встречаем улыбки, аплодисменты, особенно здесь, в моем родном городе", - сказал Игорь Бутман. Он поблагодарил руководство города за поддержку этого масштабного проекта.

В его программе - более 140 концертов, в том числе 37 бесплатных для публики. Город с интенсивной клубной джазовой жизнью проведет фестивальные вечера в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, клубах JFC, "48 Стульев", The Hat, Police Station, джазовых барах "ЭтоБар и "Лайка". Главная сцена будет работать с 22 по 26 июля в Юсуповском саду, где выступят хэдлайнеры фестиваля.

По своей инициативе в круг участников впервые вошел в этом году и музей-заповедник "Петергоф". "На протяжении 250 лет в Петергофе играла музыка, современная своей эпохе. И ныне именно джаз наиболее подходит Петергофу - это самая удачная летняя музыка, радостная, заставляющая думать о хорошем", - убежден генеральный директор заповедника Роман Ковриков.

За радушие и гостеприимство организаторов поблагодарила вокалистка бельгийского коллектива Zap Mama Мари Долн. "Прошло больше десяти лет со времени моего последнего визита в Россию, и я с тех сих пор влюблена в мелодичную красоту вашего языка. Для меня русский язык это настоящий язык джаза. На фестивале в Петербурге я хотела бы представить джаз в виде любви. Хочу также включить в программу различные африканские мотивы, чтобы у слушателей сложилось более обширное понимание того, какой спектр возможностей предлагает этот жанр", - пообещала Мари.

О Всероссийской джазовой премии

Как объявил Игорь Бутман, на фестивале будет впервые вручена Всероссийская профессиональная джазовая премия среди номинантов от 16 до 35 лет, поскольку "на старте карьеры крайне важно получить импульс к развитию и признание от профессионального сообщества". Награда учреждена Ассоциацией джазовых музыкантов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В число номинантов вошли музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, Новосибирска и Екатеринбурга. Победители будут выбраны в номинациях: лучший инструменталист, лучший вокал, лучший альбом, лучший малый ансамбль и лучший большой ансамбль. Экспертный совет сформировал шорт-лист премии, а дальше выбор предстоит сделать зрителям: онлайн-голосование в официальном сообществе Санкт-Петербургского джазового фестиваля во "ВКонтакте" продлилось до 20 июля.

Также на церемонии 27 июля будет объявлен первый обладатель специального приза Легенда джаза, которого назовут члены экспертного совета путем анонимного голосования.

О фестивале

Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль (Saint Petersburg Jazz Festival) впервые прошел в минувшем году, убедительно показав серьезные намерения организаторов. Его мероприятия посетили более 200 тыс. человек, а трансляции концертов посмотрело более 1,5 млн человек. На этот раз в программах праздника выступят более 600 артистов.

"Второй фестиваль готовить было сложнее, чем первый", - признался Игорь Бутман, объяснив это стремлением сформировать еще более интересную программу. Мечта президента фестиваля - собрать в этом году более многочисленную аудиторию.