Его поставил хореограф из Екатеринбурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Театр балета имени Леонида Якобсона покажет премьеру одноактного спектакля "Брух. Сюита" в постановке хореографа из Екатеринбурга, лауреата премии "Золотая маска" Игоря Булыцына. Новинка будет показана на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

"Работать с коллективом, который может все - это мечта. Сложные, иногда невыполнимые задачи артисты принимают отчаянно, смело, поэтому, надеюсь, будет виртуозное выступление", - сказал журналистам Игорь Булыцын. Для постановки он выбрал музыку немецкого композитора-романтика Макса Бруха (1838-1920), творчество которого известно выразительными мелодиями, глубокой эмоциональностью и фольклорными мотивами. Музыкальную основу балета составили фрагменты из его "Сюиты для оркестра на русские народные мелодии" и сюиты "Шведские танцы"

Постановщик сосредоточил внимание на разнообразии хореографических форм и общей гармонии всех составляющих частей произведения. Спектакль оформили лауреат "Золотой маски" Альона Пикалова и художник по свету Евгений Ганзбург. Оптимистическому духу спектакля соответствуют сценография в стиле "желтый кабинет", диодная лента в качестве основы для декоративных деталей и костюмы в эстетике минимализма.

Одноактный балет "Брух. Сюита" будет показан в один вечер с сочинением "598 тактов" Вячеслава Самодурова и легендарным "Роденом" Леонида Якобсона.

Академический театр балета имени Леонида Якобсона - первый в СССР балетный театр, учрежденный в 1966 году отдельно от оперной труппы. С 1969 по 1975 год коллектив возглавлял Леонид Якобсон. С 2011 года художественным руководителем театра является заслуженный артист России Андриан Фадеев, одновременно - художественный руководитель балетной труппы Мариинского театра.