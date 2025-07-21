Серия медалей "Мультфильмы нашего детства" выпускается монетным двором в сотрудничестве с "Союзмультфильмом"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский монетный двор и "Союзмультфильм" выпустили медаль по мотивам мультфильма "Лягушка-путешественница", которая поступит в продажу 21 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

"Московский монетный двор - филиал АО "Гознак" и киностудия "Союзмультфильм" выпустили новую медаль по мотивам анимационного фильма "Лягушка-путешественница", в основу которого легла сказка Всеволода Гаршина о хвастливой лягушке", - сообщили в пресс-службе.

Лицевая сторона новой медали украшена культовым кадром из мультфильма - изображением лягушки, летящей на утках. Для нанесения цветного рисунка применена технология тампопечати, обеспечивающая высокую детализацию и устойчивость изображения. Общий тираж составляет 7 тыс. экземпляров.

Серия медалей "Мультфильмы нашего детства" выпускается Московским монетным двором в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" и включает изделия, посвященные классическим отечественным анимационным фильмам.

"Медаль продолжает серию "Мультфильмы нашего детства", в которую уже вошли изделия, вдохновленные лентами "Маугли", "Приключения Буратино" и "Бобик в гостях у Барбоса", - отметили в пресс-службе.