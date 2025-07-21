Ей был 81 год

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Актриса театра и кино, писательница, драматург, член Союза кинематографистов России Татьяна Егорова умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна (08.01.1944 - 21.07.2025)", - говорится в сообщении.

Татьяна Егорова родилась 8 января 1944 года в Москве. Занималась в театральном кружке "Родник", где также начинали Сергей Шакуров, Василий Бочкарев и Валентин Смирнитский. В 1966 году окончила Театральное училище имени Щукина. Многие годы служила в Театре Сатиры.

Кинокарьера актрисы началась в 1965 году с роли в фильме Григория Липшица "Месяц май". В ее фильмографии более 30 картин, среди которых "Право на прыжок", "Журавль в небе", "Однажды, двадцать лет спустя", "Армавир" и другие.

Кроме актерской деятельности, Егорова занималась литературным творчеством. Она являлась автором книг "Андрей Миронов и я", "Обрученные любовью", автобиографического романа "Русская Роза", а также семи пьес, эссе и литературных портретов.