Богомолов назвал присвоенное ему звание большой честью и ответственностью

Как отметил режиссер, за 20 лет, которые он посвятил профессии и театру, всегда целиком отдавался своему делу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Присвоение звания заслуженного деятеля искусств - большая честь и ответственность, сказал в беседе с ТАСС художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Он также выразил надежду, что сможет оправдать это звание.

"Я очень рад, для меня это большая честь и большая ответственность, что под этим решением стоит подпись президента. И я очень надеюсь, что не подведу и в дальнейшем буду прикладывать все силы, для того чтобы дело, которым я занимаюсь, процветало", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Богомолов, за 20 лет, которые он посвятил профессии и театру, он всегда целиком отдавался своему делу. "И надеюсь, что меня никогда не посетит усталость, пресыщенность или гордыня. Я всегда буду ощущать себя в профессии учеником, тем человеком, который постигает и совершенствуется, а не тем, кто предпочитает почивать на лаврах", - резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля РФ.