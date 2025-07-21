Культурные мероприятия в рамках фестиваля пройдут в "Иностранке" с 21 по 26 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия IV Фестиваля латиноамериканской и карибской культуры состоялась во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Почетными гостями мероприятия стали послы и высокие представители дипломатических миссий стран региона, представители правительства Москвы и Министерства иностранных дел России.

"Для наших стран важен язык культуры. <…> Я полагаю, что язык культуры позволяет нам сказать значительно больше, чем, порой, язык политики. Может быть, именно язык культуры позволяет быть понятым другой стороной. Особенно в тот непростой момент, в который мы сегодня живем", - сказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, выступая на церемонии открытия фестиваля.

Дипломат также отметил, что в России, как и в странах Латинской Америки, ценят национальную самобытность. "Мы не готовы, наверное, воспринимать однообразие массовой культуры, ее шаблонность, коммерциализацию. Мы несем друг другу то, что внутри нас. То, что мы чувствуем. То, что составляет нашу духовную суть", - подчеркнул Щетинин.

В заключение директор латиноамериканского департамента МИД РФ зачитал гостям стихотворение современного поэта Дмитрия Мельникова "Когда закончится война" на русском и испанском языках.

С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля также обратились директор Библиотеки иностранной литературы Марина Захаренко и заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Вячеслав Мануйлов. После официальной части мероприятия музыканты и танцевальные коллективы из стран латиноамериканского региона выступили перед гостями, зажигательные песни и танцы были тепло восприняты публикой.

О фестивале

Фестиваль организован совместно правительством Москвы, посольствами стран Латинской Америки и Карибского бассейна в РФ и Библиотекой иностранной литературы. Культурные мероприятия в рамках фестиваля пройдут в "Иностранке" с 21 по 26 июля. В частности, в библиотеке будет проведен показ национальных фильмов, состоятся танцевально-театральные и музыкальные выступления, чтения книг латиноамериканских авторов, а также ряд лекций, экскурсий, выставок и творческих мастер-классов.