Будут представлены работы пяти художников, которые предлагают взглянуть на столицу с разных точек зрения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москвичи смогут посетить студии художников "Московских мастерских" и ознакомиться с работами, посвященными столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ).

"Творческие пространства участников "Московских мастерских" станут открытой галереей, где будут представлены работы, посвященные Москве - "Три времени города". Гости смогут увидеть произведения в среде их создания и пообщаться с авторами, которые проведут экскурсии по своим мастерским", - рассказали в пресс-службе.

Студии будут открыты для посещения с 25 по 27 июля. Будут представлены работы пяти художников, которые предлагают взглянуть на Москву с разных точек зрения. Гости смогут погрузиться в атмосферу создания работ, понять контекст и лично пообщаться с авторами, которые проведут экскурсии по своим мастерским.

Посетить демонстрацию можно будет бесплатно 25 июля с 18:00 до 21:00 и 26-27 июля с 12:00 до 21:00 по адресу: Стремянный пер., д. 2 - по предварительной регистрации через сайт АКИ.