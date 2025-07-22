Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 22 по 24 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Писатель Евгений Водолазкин, который является автором 10 книг с общим тиражом около 1 млн экземпляров, станет хедлайнером международного книжного фестиваля "Красная строка" в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы.

"В этот раз встретиться с читателями и поддержать фестиваль приедет писатель Евгений Водолазкин. За свою карьеру он выпустил 10 авторских книг: 6 романов и 4 сборника. <…> Их общий тираж составляет около 1 млн экземпляров, а произведения переведены на десятки языков", - говорится в сообщении.

Водолазкин дважды лауреат премий "Большая книга", "Ясная поляна", финалист "Русского Букера", обладатель премии Александра Солженицына и "Книга года".

Ранее также сообщалось, что еще одним хедлайнером фестиваля станет писательница Дарья Донцова.

Международный книжный фестиваль "Красная строка" пройдет в Екатеринбурге с 22 по 24 августа. Темой фестиваля станет "Место силы". Гостей ждут мастер-классы, лекции, творческие встречи с писателями, презентации книг, музыкальные выступления. Традиционно мероприятие пройдет в Историческом сквере. Ожидается, что его посетят более 65 тыс. зрителей, а в ярмарке примут участие более 150 издательств. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.