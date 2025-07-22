Премия будет ежегодно присуждаться в целях выявления, поддержки и поощрения выдающихся управленцев, которые внесли вклад в развитие культурной среды

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минкультуры РФ 21 июля открыло прием заявок на участие в национальной премии для управленцев в сфере культуры. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"В этом году впервые проведем Национальную премию для управленцев в сфере культуры. Ознакомиться с положением можно на сайте Минкультуры России, заявки на участие принимаются до 15 августа", - сообщила министр.

Премия будет ежегодно присуждаться ведомством в целях выявления, поддержки и поощрения выдающихся управленцев, которые внесли весомый вклад в развитие культурной среды страны.

Как отмечается в документе, ее будут присуждать лицам по восьми номинациям: "Руководитель органа власти в сфере культуры", "Руководитель организации культуры", "Руководитель проекта в сфере культуры", "Руководитель творческого коллектива / творческой команды",

"Руководитель образовательного учреждения / проекта в сфере культуры", "Наставник", "Молодой руководитель", "СВОя культура". Для присуждения награды будет проводиться конкурсный отбор. Лауреатам будут вручать диплом и памятную статуэтку.