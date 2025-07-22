Одним из ключевых событий сезона стала премьера спектакля "Роман" по мотивам произведения "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, отметили представители театра

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Труппа Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) в 95-м сезоне сыграла 552 спектакля, которые посетили более 180 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В юбилейном сезоне было выпущено 10 премьер, из них пять посвящены Великой Отечественной войне, сыграно 552 спектакля для более чем 180 тыс. зрителей. Более 150 раз артисты выезжали с концертными программами к военнослужащим, в госпитали, учебные учреждения Минобороны России и, конечно, в составе творческих бригад "за ленту" к участникам СВО", - говорится в сообщении.

Важные проекты

Одним из ключевых событий сезона, как отмечают представители театра, стала премьера спектакля "Роман" по мотивам произведения "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Режиссером выступил народный артист РФ Александр Лазарев. Главные роли в постановке исполнили народные артисты РФ Александр Домогаров, Максим Аверин и российский актер Александр Балуев.

Еще одной важной премьерой стал спектакль "Знамя Победы" о взятии советскими солдатами Рейхстага. Его показ был приурочен к 80-летию Великой Победы. Художественным руководителем проекта стал народный артист РФ Игорь Угольников, режиссерами - Юлия Шульева и Сергей Кузьмин.

В пресс-службе Театра Армии также отметили начало работы "Клуба своих" для участников СВО. В ЦАТРА считают это событие особо важным эпизодом в жизни театра. В рамках проекта показывают спектакли, организовывают концерты и встречи для участников спецоперации и их родных. На одной из встреч, например, свои песни для защитников Родины исполнила заслуженная артистка РФ Юта.

В Театре Армии отметили и торжественный вечер к 95-летию ЦАТРА: на нем присутствовали народный артист РСФСР Герард Васильев, народные артисты РФ Александр Розенбаум, Александр Домогаров, Эдгард Запашный, заслуженные артисты РФ Максим Аверин, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков и многие другие.

Новый сезон откроется в Театре Армии 7 сентября 2025 года.