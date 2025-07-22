Экспозиция Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке не будет работать и 23 июля

Причина закрытия не уточняется

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Постоянная экспозиция Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке временно закрылась 22 июля и не будет работать на следующий день. Об этом в своем Telegram-канале сообщила галерея.

"Постоянная экспозиция Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке будет временно закрыта 22 и 23 июля. О возобновлении работы Исторического здания Галереи мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - говорится в сообщении. Причина закрытия не уточняется.

Не успевшие закончить осмотр могут посетить экспозицию в течение 14 дней после ее открытия или посетить выставку художника Бориса Кустодиева, которая проходит в Инженерном корпусе. Также они могут вернуть билеты по полной стоимости.