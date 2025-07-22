В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда среди политиков недружественных стран наблюдается двойственная позиция в отношении российской культуры

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не принимало участие в организации концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева, концерт которого был запланирован на конец июля в Королевском дворце в Казерте, но отменен по решению дирекции. Маэстро был приглашен лично организаторами проекта, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Обращаем внимание, что в Министерство культуры Российской Федерации не поступало официальных запросов итальянской стороны и на фестиваль Un’Estate da Re в 2025 году маэстро был приглашен лично администрацией итальянского региона Кампания и организаторами проекта", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда среди политиков недружественных стран наблюдается двойственная позиция в отношении российской культуры. "Минкультуры России и подведомственными учреждениями активно реализуется широкий круг проектов с зарубежными партнерами, открытыми к конструктивному диалогу, и количество таких проектов уверенно доказывает востребованность российской культуры во всем мире.

Гергиев должен был выступить в итальянской Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила, что концерт артиста был отменен. Сам дирижер сообщил ТАСС, что информацией об отмене своего концерта он не обладает.

Ранее к отмене мероприятия на своей странице в социальной сети X призывала вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии. До этого она также прибегала к политическому давлению с целью отменить проекты с участием российских артистов. К отмене концерта в Казерте призывали и некоторые проукраинские активисты в Италии.