Всего в программе запланировано свыше 25 мероприятий в 17 жанрах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 25 мероприятий пройдут в рамках VIII Международного фестиваля искусств "Вдохновение", который открывается на ВДНХ 23 июля и продолжит работу до 27 июля. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта.

"С 23 по 27 июля ВДНХ примет участников VIII Международного фестиваля искусств "Вдохновение" - одного из крупнейших креативных событий лета. В этом году фестиваль соберет ведущие творческие коллективы и проекты из России и зарубежных стран. Всего в программе "Вдохновения" запланировано свыше 25 мероприятий в 17 жанрах", - говорит собеседник агентства.

У "Вдохновения" четыре творческих направления: театр, музыка, танец и инсталляция. Их кураторами соответственно выступают заслуженный артист РФ режиссер Евгений Писарев, актриса и телеведущая Сати Спивакова, заслуженный артист РФ хореограф Егор Дружинин и художница Катя Бочавар. Так, в программе фестиваля - музыкальные и драматические спектакли, мультимедийные инсталляции, театральная и танцевальная лаборатории, концерты, аудиопроекты и другие активности.

Международная программа

"В рамках международной программы фестиваля будут представлены спектакли и арт-проекты из 10 стран. Среди них - турецкая постановка "Война и мир. Глава I", которая предложит глубокое переосмысление классики. Индийский пластический спектакль "Танец переплетений", вдохновленный традициями ткачества, прозвучит как поэма о ремесленном мастерстве. Иранская "Сказка о вороне" расскажет историю любви и колдовства в форме традиционных иранских сказаний", - отмечают организаторы.

Одним из главных проектов станет выступление артистов итальянской уличной постановки CUBO. Они представят номер на конструкции в виде куба, подвешенного на кране. Труппа из Китая же выступит с музыкальным спектаклем "Цветок персика": актерская игра в нем сочетается с вокальными техниками и элементами боевых искусств. А в ереванской постановке "Э" кукольный театр соединится с "красотой пластики человеческого тела".

"Важной частью фестиваля станет "Ночь одноактных балетов" - традиционный проект, который уже в шестой раз порадует любителей современной хореографии. В рамках этой программы зрители увидят балеты, которые представят помимо российской две зарубежные хореографические школы - Кубы и Египта", - добавляет собеседник агентства.

Российская программа

Кроме того, в фестивале примут участие творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Так, в российской программе, например, - пластический спектакль "Морфий" (реж. Никита Пирожков) по одноименному рассказу Михаила Булгакова. "В литературно-музыкальной постановке "Мрамор" актер Владимир Кошевой предложит зрителям философское размышление о связи античности и современности через поэзию Бродского", - отмечают в пресс-службе.

Еще одним интересным проектом станет спектакль "Красный фонарь", который также называют "Эпистолярным действием". Он основан на письмах и дневниках последнего директора императорских театров Владимира Теляковского, прослужившего в этой должности почти 20 лет. Режиссер работы - Дмитрий Крестьянкин.

"Постановка Юрия Муравицкого "Вакханки" даст возможность заглянуть в глубины человеческой души, где смыкаются реальность и миф, и где рождается истинная драма. А в драматических "Трех сестрах" прозвучит хрестоматийный чеховский мотив - томление по утраченной мечте и по времени, которое уже не вернуть. Музыкальная секция фестиваля не менее насыщенна, она включает в себя выступления как мэтров, так и молодых исполнителей", - отмечают организаторы.

Всего за период проведения фестиваля будет задействовано 10 локаций ВДНХ: Зеленый театр, Дом культуры, Центральная аллея, территория между фонтаном "Каменный цветок" и Музеем славянской письменности "Слово" и многие другие. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте "Вдохновения".