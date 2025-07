Британский музыкант Элтон Джон назвал Осборна легендой рока

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Известные музыканты выражают соболезнования в связи со смертью британского рок-исполнителя Оззи Осборна, который умер 22 июля на 77-м году жизни.

Одной из первых сообщение с соболезнованиями распространила американская хеви-метал группа Metallica. В X музыканты опубликовали эмодзи в виде разбитого сердца и архивную фотографию с "Принцем тьмы", как часто называл себя один из основателей группы Black Sabbath.

Британский музыкант Элтон Джон назвал Осборна легендой рока. "Он был моим дорогим другом и выдающимся первопроходцем, который занял свое место в пантеоне богов рока - настоящая легенда. Он также был одним из самых остроумных людей, которых я когда-либо встречал. Я буду безмерно скучать по нему", - написал сэр Элтон. В 2020 году он поучаствовал в записи совместной баллады Ordinary Man, которая вышла на одноименном 12-м студийном альбоме Осборна.

"Великолепный способ попрощаться"

Гитарист и автор многих песен британской рок-группы Queen Брайан Мэй назвал последнее появление Осборна на сцене родного Бирмингема "великолепным способом попрощаться". Свой последний концерт под названием Back to the Beginning Осборн дал 5 июля на футбольном стадионе "Вилла Парк" родного Бирмингема. Тогда вместе с ним на сцену впервые за 20 лет вышли представители классического состава рок-группы Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд.

"Я благодарен, что смог переброситься с ним парой слов после концерта в спокойной обстановке. Но миру будет не хватать уникальной личности Оззи и его бесстрашного таланта", - написал сэр Брайан в X.

На это же обратил внимание и гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд. "Я крайне опечален новостью о смерти Оззи Осборна. Какой отличный прощальный концерт Back to the Beginning он отыграл в Бирмингеме", - написал Вуд в X.

Сооснователь Black Sabbath Тони Айомми назвал новость о смерти Озборна "разбивающей сердце", признавшись, что не может поверить этому. "Я не могу найти слов, такого, как он, больше не будет", - написал 77-летний легендарный гитарист.

Один из основателей британской регги-группы UB40 Али Кэмпбелл назвал Осборна "настоящей легендой Бирмингема", который "не только сформировал культуру [города], но и защищал ее".

"Спи спокойно, мой друг. Я увижу тебя там, но лучше позже, чем раньше", - написал в соцсетях английский певец Род Стюарт.

Музыканты английской рок-группы Def Leppard из Шеффилда, которые выступали на разогреве Оззи Осборна в 1981 году, вспоминая о музыканте, написали: "У него всегда находилось время поболтать, он взял нас под свое крыло и показал, как нужно и как не стоит тусоваться".

А Майк Маккриди, один из основателей американской гранж-группы Pearl Jam, поблагодарил Осборна за его музыку, "которая делает наш путь в этой жизни лучше".

Прощальный концерт

Во время своего последнего концерта, состоявшегося всего чуть более двух недель назад, Осборн, сидя на импровизированном троне из-за неспособности ходить в связи с травмой позвоночника, исполнил пять наиболее популярных композиций из своего сольного репертуара - I Don't Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home. После этого были сыграны классические хиты Black Sabbath - War Pigs, N. I. B., Iron Man и Paranoid.

В честь прощального концерта Осборна в его родном Бирмингеме было устроено грандиозное шоу Back to the Beginning, которое продолжалось около 10 часов. Музыкальным директором мероприятия стал гитарист рок-команды Rage Against the Machine Том Морелло. На концерте выступили группы Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira.

Как напоминает телеканал Sky News, в 2023 году Осборн, уже несколько лет страдавший от болезни Паркинсона, в интервью журналу Rolling Stone сообщил, что хотел бы умереть, если не сможет выступать, но перед этим - отыграть финальный концерт. Тогда музыкант сказал: "Если я не смогу выступать регулярно, то я хочу достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы дать всего один концерт, на котором я смогу сказать: "Привет, ребята, спасибо вам большое за мою жизнь". Именно к этому я стремлюсь, и если я упаду замертво по завершению концерта, то я умру счастливым человеком".