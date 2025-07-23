Вещи Бродского и Довлатова представят на аукционе в поддержку журнала "Звезда"

Среди лотов будут, в частности, рисунки, открытки, книги с автографами, рукописные письма и фотографии писателей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аукционный дом "12й стул" проведет 68-е торги, они будут посвящены поддержке журнала "Звезда". На них представят 67 лотов, среди которых рисунки поэта Иосифа Бродского и свитер писателя Сергея Довлатова, а также фотографии, автографы и письма других авторов, сообщили ТАСС в пресс-службе аукциона.

"29 июля аукционный дом "12й стул" проведет 68-е торги "Поддержи "Звезду": автографы, фотографии, графика, книги. Среди лотов: рисунки, открытки и книга с автографом Иосифа Бродского, фотографии, книга с автографом и восемь машинописей Сергея Довлатова, а также свитер, который писатель подарил своему другу поэту Андрею Арьеву. Кроме того, на аукционе представлены фотографии Виктора Некрасова и Артура Миллера, автографы", - говорится в сообщении.

Аукцион пройдет в 19:00 мск по адресу Петровка 30/7. Всего выставят 67 лотов, связанных не только с журналом, но и с историей русской литературы и поэзии XX века. Все лоты стартуют с отметки 1 тыс. рублей. Вырученные средства пойдут на обеспечение работы редакции и выхода новых номеров "Звезды".

В список лотов вошли листовка с цитатой А. Ахматовой и рисунком И. Бродского, подборки газет, материалов и литературных приложений, рукописные письма, открытки. Также будут представлены различные вещи Дмитрия Бобышева, Евгения Рейна, Анатолия Наймана, Якова Гордина, Андрея Арьева, Дмитрия Лихачева, Нины Берберовой, Виктора Сосноры и других.