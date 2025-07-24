Швыдкой назвал отмену концерта Гергиева в Казерте уроном для итальянской публики

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству отметил, что подобные действия свидетельствуют в пользу того, что отмена русской культуры не осталась в прошлом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Отмена концерта народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева в итальянской Казерте станет уроном в первую очередь для местного населения. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Ясно, что отмена концертов Валерия Гергиева и молодого пианиста Александра Романовского в Италии, которые были бы интересны местной публике, сделана по политическим соображениям. И ведь сегодня Гергиев - один из мировых лидеров в сфере искусства. Поэтому отмена его концерта - это, прежде всего, урон для итальянской публики", - сказал он.

По словам Швыдкого, подобные действия свидетельствуют в пользу того, что отмена русской культуры не осталась в прошлом, "вопреки словам европейских партнеров России, которые утверждают, будто культура выше политики". Собеседник агентства заметил, что сегодня создается своеобразный стоп-лист даже на тех людей, которые занимаются искусством.

"При этом, надо сказать, жизнь все же немного сложнее черно-белой картины: например, параллельно отмене концерта Гергиева проходит Фестиваль российской культуры в Японии, хотя, как мы знаем, Япония принадлежит к недружественным странам. Да и русские артисты сейчас выступают на разных европейских площадках", - добавил Швыдкой.

Подводя итог, спецпредставитель президента РФ подчеркнул: он не может отрицать того, что сегодня политика активно вмешивается в культурную жизнь всего мира. И в каждой подобной ситуации, убежден собеседник ТАСС, под удар попадают в первую очередь граждане тех стран, где предполагались и не состоялись выступления российских артистов.

Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта. Сам дирижер сказал ТАСС, что информацией об отмене своего концерта он не обладает.