В Ингушетии начались съемки сериала о работе Центра спецназначения ФСБ России

В кинокомпании занимающейся производством художественной картины "Триикс медиа" сообщили, что сериал основан на реальных событиях

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Съемки остросюжетного сериала с рабочим названием "Спецы" о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России стартовали в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании "Триикс медиа", занимающейся производством художественной картины по заказу телеканала "РЕН ТВ".

"В первый съемочный день по традиции была разбита тарелка с названием сериала и именами создателей. После этого сняли сцену захвата одного из главарей боевиков", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сериал основан на реальных событиях, а его главные герои - это собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. В картине впервые будет показано, как проводились их операции в разные годы и в разной местности.

Один из эпизодов, как ожидается, будет посвящен вкладу сотрудников ЦСН в ликвидацию запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ", действовавшей на Северном Кавказе в 2007-2015 годах. Кроме того, многосерийный фильм расскажет об операциях ЦСН в Крыму, Арктике и других регионах.

"Сериал "Спецы" - наш первый проект для канала "РЕН ТВ". И мы очень рады этому сотрудничеству, - отметила генеральный продюсер "Триикс медиа" Инесса Юрченко. - Сериал адресован в первую очередь мужской аудитории, но будет интересен и женщинам. Речь в нем пойдет о героях, которые верны высоким нравственным принципам, следуют чувству долга и готовы по первому зову встать на защиту своей семьи и страны".

"К съемкам традиционно будем максимально привлекать региональных артистов, а также местных жителей", - добавили в кинокомпании, отметив, что телепремьера 16-серийного проекта состоится на "РЕН ТВ".

О сюжете

Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов попадает в группу ЦСН, которой командует подполковник ФСБ РФ Андрей Колпаков.

Отец Ларионова до гибели был боевым товарищем Колпакова. От отца Игорь унаследовал важную черту - несмотря ни на что достигать поставленной цели.

В составе группы спецназовцев Игорю, который получил позывной Студент, предстоят смертельно опасные миссии: ликвидация эмиссара "Аль-Каиды" на Северном Кавказе, освобождение захваченного судна в Арктике и многие другие. Студент поймет, что все эти, казалось бы, несвязанные события являются очередными ходами в продолжающемся геополитическом противостоянии Запада и России, уже окрепшей после "лихих 90-х".

Генеральными продюсерами сериала выступили Владимир Тюлин, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Продюсерами от "РЕН ТВ" стали Владимир Филимонов и Сергей Лесогоров.

Режиссер-постановщик и соавтор сценария - Александр Черняев. Сценаристы: Антон Зинченко, Василий Смирнов, Александр Горский, Екатерина Кириллова. В фильме снимаются Дмитрий Пчела, Денис Донской, Илья Акинтьев, Марк Овчинников, Вадим Бадмацыренов, Вячеслав Пронин, Станислав Вивер (Ткаченко) и другие актеры.