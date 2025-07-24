При создании экспозиции применялись современные технологии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Церемония открытия выставочного проекта о жильцах дома артистов Большого театра состоялась в Брюсовом переулке в Москве, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция получила название "Большой дом больших артистов".

"Сегодня здесь, в Брюсовом переулке, открывается выставочный проект "Большой дом больших артистов", который состоит из двух частей. Первая расположена перед самим домом, вторая - в Музее-квартире русского дирижера Николая Голованова", - прозвучали во время церемонии слава генерального директора музея музыки Михаила Брызгалова. Приветственное письмо зачитала заместитель гендиректора Екатерина Калинина.

Проект рассказывает о жизни известных артистов дома. Например, о народной артистке СССР оперной певице Надежде Обуховой, народном артисте СССР композиторе Николае Голованове. Помимо экспонатов, связанных с этими творческими деятелями, в экспозицию вошли материалы о быте и творчестве народной артистки СССР оперной певицы Антонины Неждановой, народного артиста СССР оперного певца Ивана Козловского, художников-сценографов Федора Федоровского и Исаака Рабиновича и других известных личностей.

При создании экспозиции применялись современные технологии - зрители могут увидеть голограммы артистов Большого театра: Николая Голованова, Антонины Неждановой и Ивана Козловского. Как отмечают организаторы, именно голограммы стали "изюминкой" проекта. Кроме того, в числе экспонатов - афиши, декорации и мультимедийные материалы.

"В этом доме жили те, кто создавал славу российского и советского музыкального театра: артисты оперы, балета и оркестра, дирижеры, композиторы. <…> Для них при проектировании были созданы специальные мастерские на верхних этажах. Некоторые жильцы дома увековечены на мемориальных досках, установленных на фасаде", - добавил Брызгалов.

Организаторами проекта выступили Российский национальный музей музыки, ВЭБ.РФ и правительство Москвы при поддержке Министерства культуры РФ и департамента культуры Москвы. Выставка проходит в рамках городского проекта "Лето в Москве 2025". Посетить ее можно до 7 сентября 2025 года.

О доме артистов

Дом в Брюсовом переулке, д. 7 известен как дом артистов Большого театра. Он был построен в 1933-1935 годах в стиле конструктивизма архитектором Алексеем Щусевым. В нем жили и работали выдающиеся деятели культуры и искусства: певицы А. В. Нежданова, М. П. Максакова, Н. А. Обухова, дирижер Н. С. Голованов, художник Ф. Ф. Федоровский, скульптор И. Д. Шадр и другие.