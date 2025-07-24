В Москве стартовали репетиции мюзикла по песням Басты

Премьера мюзикла запланирована на 5 октября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Торжественный сбор труппы мюзикла "Любовь без памяти", вдохновленного биографией и творчеством музыканта Василия Вакуленко (Баста) прошел в творческом объединении GAZ, передает корреспондент ТАСС. В мероприятии приняли участие сам артист, продюсеры Евгений Финкельштейн и Николай Дуксин.

"Есть только радость и предвкушение. Очень серьезный, профессиональный подход у актеров, режиссера, постановщиков, художников по костюмам. Я больше переживаю за то, чтобы ребята не переживали петь мои песни, потому что песни простые, ими нужно говорить - и все будет красиво", - отметил Вакуленко. Во время сбора команда по театральной традиции разбила именную тарелку, что и стало символическим стартом репетиций.

Продюсер Евгений Финкельштейн назвал проект "боевиком". "Я никогда не видел, чтобы все так любили проект, так им горели. И я понимаю, что это будет "боевик", который буквально обречен на успех на долгие годы!", - сказал он.

Режиссер спектакля, лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти передал команде напутствие с Бродвея, где он сейчас находится. "Это лучшее место, чтобы пожелать всем нам удачи и многолетнего проката. Пусть этот старт будет незабываемым, громким и ярким!" - сказал он.

Премьера мюзикла запланирована на 5 октября в "Вегас сити холле". В постановке прозвучат как новые композиции, так и обновленные версии известных песен Басты, в том числе "Любовь без памяти", "Сансара", "Медлячок", "На заре", "Моя игра".