По словам председателя заксобрания региона Александра Ищенко, молодежь не должна забывать цену Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Интерактивный стенд, посвященный жителям блокадного Ленинграда, участвовавшим в освобождении Ростовской области, открыли в военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты". Мероприятие прошло в рамках молодежного форума "Историческое наследие - богатство народа" с участием делегаций из Ростовской области и Санкт-Петербурга.

"Для жителей Дона, для молодых ростовчан очень важно помнить, какой ценой была достигнута Победа, какие жертвы принес советский многонациональный народ на алтарь Победы, что происходило в Ленинграде во время ужасающей блокады. В Санкт-Петербурге молодые люди должны знать, что происходило на юге нашей страны, когда в течение 7 месяцев советские войска штурмовали линию Миус-фронта, раздавили фашистскую гадину на Донской земле и дальше пошли освобождать Донбасс, территорию Украины. В нашей памяти должны жить эти события, и они, прежде всего, должны жить в памяти нашей молодежи", - сказал в ходе церемонии открытия стенда председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Участниками форума и открытия стенда стали делегации Законодательного Собрания Ростовской области и Санкт-Петербурга, а также молодежные парламенты двух регионов. Памятную экспозицию разместили в музейном зале "Прорыв Миус-фронта. Полное освобождение Ростовской области". Организаторы отмечали, что пять лет назад на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге установили памятную плиту в честь жителей Ростовской области, погибших в годы Великой Отечественной войны во время блокады и при обороне Ленинграда.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский подчеркнул важность открытия памятного стенда в современном, интерактивном музее.

"Нас впечатлил комплекс ("Самбекские высоты" - прим. ТАСС). Как это не парадоксально, но впечатлил он именно тем, что построен уже нашими современниками. Это является связующей нитью (с молодежью - прим. ТАСС). У нас основные исторические комплексы были построены еще в советское время. В современной России они появляются очень редко, и очень приятно, что в Ростовской области построен интерактивный центр, отражающий историческую правду нашего народа. <…> Для нас, ленинградцев, приятно, что на Дону помнят подвиги защитников из Ленинграда. Мы также помним тех, кто защищал наш город, находившийся в осаде. Из Ростовской области было порядка 20 тысяч красноармейцев. Шесть тысяч из них - почти треть - не вернулись и навсегда остались лежать в ленинградской земле. Эту историческую память мы должны сохранить и передать новому поколению", - подчеркнул он.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между молодежными парламентами двух регионов. Программа мероприятий также включала демонстрацию документального фильма о совместной патриотической работе и экскурсию по новой экспозиции, посвященной прорыву Миус-фронта.