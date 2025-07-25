В реестр объектов культурного наследия внесли памятник Гагарину в Москве

Общее число охраняемых объектов в столице достигло 3 975

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину, установленный на площади Гагарина в Москве, внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину на площади Гагарина внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Всего документ пополнили 142 памятника архитектуры Москвы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общее число охраняемых объектов в Москве достигло 3 975. Все объекты переданы под государственную охрану. Собственники и арендаторы обязаны обеспечивать их сохранность и поддерживать в надлежащем состоянии в соответствии с установленными требованиями по охране культурного наследия.

Памятник Гагарину изготовили на Балашихинском литейно-механическом заводе из более чем 230 титановых сегментов. На монументе выгравирована надпись: "12 апреля 1961 года советский космический корабль "Восток" с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, - гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин".