Он будет открыт 2 августа, сообщил президент Российской академии художеств Василий Церетели

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Памятник "Скорбящая мать" будет открыт в Пролетарском (Георгиевском) сквере Курска 2 августа. Об этом сообщил ТАСС президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели.

"Памятник воинам-афганцам "Скорбящая мать" должен быть возвращен ко 2 августа. <…> Проводить очистку памятника и подготовку к открытию будет РАХ, чтобы он достойно встал в Пролетарском сквере города Курска", - сказал Церетели.

По его словам, тем памятникам, которые члены РАХ видели при визите в Курск, будет дана профессиональная оценка. "Уже по результатам этого мы сообщим о дальнейших планах, как пройдет реставрация", - сказал Церетели.

Президент РАХ отметил, что решение о том, кто будет заниматься реставрацией, пока не принято. "Нельзя сказать в данный момент. Мы только вчера там были и посмотрели", - добавил он.

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Российская академия художеств поможет властям Курской области в восстановлении памятников и скульптур, поврежденных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в приграничных районах региона. Об этом он написал по итогам встречи с президентом Российской академии художеств, исполнительным директором Московского музея современного искусства Василием Церетели.