Ему было 85 лет

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Американский певец Томми МакЛэйн, исполнивший кантри-балладу Sweet Dreams, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеканал KSLA с ссылкой на семью артиста.

По их словам, МакЛэйн "мирно ушел утром 24 июля 2025 года в возрасте 85 лет".

Певец стал известен благодаря исполнению кавер-версии песни Sweet Dreams американского композитора Дона Гибсона, которая вышла в 1966 году и попала на 15-е место в чарте Billboard. В 2007 году МакЛэйн стал членом Зала музыкальной славы Луизианы.