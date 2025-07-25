Народный артист РСФСР отметил, что считает совместную работу с Владимиром Высоцким одним из счастливейших периодов своей жизни

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Калягин отметил, что масштаб будущей популярности Владимира Высоцкого в годы их совместной работы предсказать было невозможно. По случаю 45-летия со дня его смерти Калягин поделился с ТАСС воспоминаниями о поэте.

"Когда мы были молоды, работали - в том числе и Володя работал в Театре на Таганке - мы были почти все равны: по иронии, по юмору, по цинизму, по всяким таким хулиганским выходкам. А потом он действительно вырос в выдающегося поэта. Но это было после, а тогда мы даже не подозревали, какие вечные стихи он будет сочинять. Не подозревали, что будет такая бешеная популярность", - рассказал он.

Калягин отметил, что считает совместную работу с Высоцким одним из счастливейших периодов своей жизни. "Для меня большое счастье, что когда-то мы работали вместе, играли вместе, дурачились вместе. Все это было вместе. Какое-то время нас даже гримировали в одной гримерке", - вспоминает он.

Калягин добавил, что страдания, через которые прошел Высоцкий, стали неотъемлемой частью его творчества. "Наверное, у каждого поэта жизнь складывается так же, как у Володи: всегда трудно, в основном печально. Но поэт на то и поэт, чтобы страдать. Благо эти страдания помогли Володе стать выдающимся поэтом своего времени. И, думаю, мы должны гордиться этим", - рассуждает режиссер.

В заключение Калягин вспомнил, как проходила церемония прощания с поэтом. "Творилось что-то сумасшедшие. Невообразимое. В здание Театра на Таганке проникнуть было почти невозможно. Сумасшедший сумбур, возгласы, всхлипывания. Бог знает, что происходило. Я такого впоследствии не видел никогда. Сколько было людей? Можете себе представить?" - изумляется актер.

О Высоцком

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Он исполнил около полутора десятков ролей. Высоцкий сыграл в тридцати фильмах, среди которых - "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Интервенция", "Плохой хороший человек", "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя". Миллионами записей по домашним магнитофонам расходились песни Высоцкого. Этот жанр стихов под гитару сам он назвал авторской песней.

Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.