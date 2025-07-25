Гостей мероприятия ждут мастер-классы, квесты, фотокросс, шоу мыльных пузырей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Фестиваль для всей семьи с выступлениями петербургских музыкальных групп, хоровым флешмобом и благотворительной ярмаркой пройдет 26 июля в пространстве "Никольские ряды" в Санкт-Петербурге. Программу события, которое в 2025 году состоится уже в четвертый раз, организаторы в его преддверии представили на пресс-конференции в ТАСС.

"В 2025 году особое внимание мы хотели бы уделить теме бережного отношения к истории своей семьи. Поэтому мы пригласили впервые на площадку организации, которые рассказывают, как составлять родословную своей семьи", - сказала руководитель проектов благотворительного фонда "Детская миссия" Александра Запевалова. На площадке гостей ждут различные мастер-классы, квесты, фотокросс, шоу мыльных пузырей, ярмарка, аниматоры и психологи.

В программе представлены начинающие исполнители, семейные дуэты и юные артисты. Будут награждены победители музыкального конкурса "СемьЯ", прозвучат их песни. В финале участников и посетителей ждет хоровой флешмоб на главной сцене - семейный гимн "Мама рядом, папа рядом". Присоединиться могут все желающие. Шеф-повар из Голландии проведет мастер-классы в кулинарной студии. Он является волонтером одной из более чем 30 некоммерческих организаций, участвующих в фестивале. Профессиональные спасатели научат оказанию первой помощи. Мастера "Детской миссии" в качестве терапии проведут семейный пленэр и занятие по лепке из глины.

В рамках "Семья Music Fest" состоится торжественное награждение заслуженных семей Санкт-Петербурга. Как отметила на пресс-конференции заместитель директора по социально-реабилитационной работе петербургского центра социальной помощи семье и детям Московского района Татьяна Щербакова, на этом фестивале многодетные семьи развивают свой творческий потенциал и организовывают совместный досуг. "Общественное признание многодетных семей <...> очень важно для того, чтобы никто не переживал о том, что останется без поддержки в случае появления ребенка", - сказала Щербакова.

Проект "Семья Music Fest" - победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив, участник шоу лучших проектов "Попасть в десятку". За три года на сцене побывали такие петербургские музыкальные группы, как "Сегодня ночью", Olovo, Белка, Ким и Буран, Ska Jazz Review и другие. В этом году гостей ждут выступления подшефных детских учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, центра приемных семей "Умиление" под патронажем благотворительного фонда "Детская миссия" и других некоммерческих организаций. Вход на музыкальный фестиваль свободный, нужна предварительная регистрация на сайте мероприятия.

"Следующий год - международный, пятый. <...> Мы бы хотели пригласить музыкантов из Сербии, Белоруссии, возможно, из Казахстана. Прорабатываем сейчас варианты и думаем, что это будет еще один шаг на пути к улучшению международного климата", - поделилась планами на 2026 год Запевалова.