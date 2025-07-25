На площадках выступят более 30 исполнителей и коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Владимира и Осло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Гатчина" проведет этно-музыкальный фестиваль "Березовый домик". На трех площадках праздника на живописной территории Гатчинского парка выступят более 30 исполнителей и коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Владимира и Осло, сообщили в пресс-службе музея.

"Фестиваль демонстрирует этническую и фольклорную музыку в актуальном звучании: от аутентичного исполнения до фьюжна с барочной, джазовой, электронной и академической музыкальной традицией. Его программа построена как мост между поколениями, диалог культур и живая лаборатория традиции", - рассказали в пресс-службе.

Название фестиваля отсылает к расположенному в парке реальному архитектурному объекту XVIII века - Березовому домику, внешне напоминающему поленницу дров. Это непритязательное снаружи, но изысканное внутри строение стало символом самого фестиваля: за простотой народной мелодии - глубина, за привычным звучанием - щедрое, неисчерпаемое вдохновение.

Среди участников - мэтры этномузыки Сергей Старостин, Сергей Клевенский, Эвелина Петрова, Владимир Волков, Таисия Краснопевцева, а также молодые, но уже заявившие о себе исполнители - группа Argemonia, дуэт Ксении и Антона Шевелевых, проект "Устье". Финалом праздника станет этно-джем, на котором сцена станет местом импровизации, музыкальных диалогов и творческой свободы.

Государственный музей-заповедник "Гатчина" за последние годы стал не только памятником истории, но и современным культурным хабом. Фестиваль "Березовый домик" - логичное продолжение этой миссии: объединять историю и современность, красоту и доступность, тишину и музыку. В минувшем году музей-заповедник впервые в своей истории принял миллион посетителей.