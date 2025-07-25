Особое место в программе займет масштабная военно-историческая реконструкция с высадкой морского десанта при поддержке ретротехники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Заплыв флотилии самодельных плавательных средств, военно-историческая реконструкция высадки десанта, морской вальс, а также другие активности ждут гостей фестиваля "Военно-морской флот: вчера, сегодня, завтра" 26 июля у подлодки "Народоволец" в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, филиалом которого является корабль.

"Легендарная дизель-электрическая субмарина времен войны, ныне превращенная в музей, примет у себя на территории масштабное интерактивное событие для детей и молодежи", - говорится в сообщении.

Фестиваль представит насыщенную программу для всей семьи. Центральным событием станет заплыв самодельных кораблей "От ботика Петра I до наших дней": зрители увидят спуск на воду и плавание флотилии макетов, которые любой желающий мог изготовить в музее в течение месяца перед фестивалем.

Посетителей ждет военно-тактическая игра "Лазертаг" с безопасным оборудованием. Особое место в программе займет масштабная военно-историческая реконструкция с высадкой морского десанта при поддержке ретротехники.

Гостей также ожидают морской квест, катание на катерах, творческие мастер-классы, познавательные интерактивные площадки, семейные конкурсы, концертная программа и тематические выставки.

Традиционным угощением станут наваристая уха и макароны по-флотски.

История корабля

Подводная лодка Д-2 "Народоволец" - вторая из трех субмарин серии "Д", построенных на Балтийском заводе в Ленинграде и введенных в строй в начале 1930-х годов. В 1931 году вошла в состав флота, в 1933-м переведена на Север. В 1939-м обеспечивала рекордный перелет Коккинаки Москва - США, за что командир Л. М. Райснер и экипаж были награждены орденами. В Великую Отечественную войну (с 1941 г. на Балтике) совершила 4 боевых похода, провела 12 торпедных атак и потопила 4 вражеских транспорта. После войны служила на Балтике до 1956 года, затем была переоборудована в учебную станцию УТС-6 (использовалась до 1987 г.). В 1989 году правительство СССР постановило создать на базе Д-2 мемориал героям-подводникам. После реставрации силами ЦКБ МТ "Рубин" и Балтийского завода в 1994 году на лодке торжественно подняли Военно-морской флаг и открыли музей. Сейчас "Народоволец" - филиал Центрального военно-морского музея с полностью восстановленными отсеками и внешним видом военного времени.