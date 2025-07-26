Очень многие проекты "целятся в лето", указал продюсер и кинокритик

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Одна из тенденций, характерных для развития современного российского кинематографа, - появление летних блокбастеров. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился продюсер и кинокритик Иван Кудрявцев.

"Отдельный тренд, который я бы выделил, - очень многие проекты "целятся в лето". В свое время в Америке появился феномен летних блокбастеров: и мертвый, в общем-то, для проката сезон лета стал живым. У блокбастеров возникла вторая опорная точка: не только рождественские, но и летние каникулы", - сказал он.

Комментируя питчинг Фонда кино, который проходил в ТАСС в середине июля, Кудрявцев отметил высокий уровень заявленных фильмов. "Все проекты были в очень хорошем тонусе, даже в высокой степени готовности. Все производители - на низком старте. Это мощные истории, событийные фильмы, которые будут тянуть индустрию вперед", - пояснил продюсер.

Собеседник агентства добавил, что во многих кинопроектах чувствуется заявка на мировой уровень. Представленные фильмы, по его словам, могли бы устанавливать международные тренды в кино. "Это, в общем-то, дает нам маневр в некой глобальной игре, где то, что является нашей мягкой силой, будет востребовано на других территориях. Наше кино - мягкая сила" - заключил критик.