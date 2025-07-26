В программу площадки также вошли "Чижик-джаз-квартет" и квинтет Ирины Марголиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Второй Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль впервые проходит в музее-заповеднике "Петергоф", передает корреспондент ТАСС. В программе смотра - квартет Игоря Бутмана, "Чижик-джаз-квартет" и квинтет Ирины Марголиной.

"[Народный артист РФ саксофонист и президент фестиваля] Игорь Михайлович Бутман в прошлом году приезжал в "Петергоф" на экскурсию, тогда я провел ему экскурсию, рассказал, что в Петергофе музыка звучала всегда. Она наполняла это пространство: и в период императорского правления, и после революции", - сказал журналистам генеральный директор "Петергофа" Роман Ковриков, отметив, что рад тому, что в 2025 году площадка стала одной из мест проведения международного джазового смотра. "Все совпало: ленинградская школа внесла весомый вклад в джазовую музыку, Игорь Михайлович - тоже ленинградец. Это большое событие и огромная радость. Красивые фонтаны, голубое небо, золото куполов и джаз. Для нас это возвращение прекрасной традиции. Мне кажется, самый лучший результат - хорошее настроение всех, кто сегодня пришел в "Петергоф", - добавил он.

В субботу на открытой сцене музея-заповедника выступили "Чижик-джаз-квартет" под управлением вибрафониста и композитора Алексея Чижика и при участии гитариста-виртуоза Ильдара Казаханова. В программу, с которой выступал квартет, вошли классика в джазовой обработке, включая Моцарта, Чайковского и Баха, а также авторская музыка Чижика. Квартет Игоря Бутмана, который с 1999 года носит звание "торговой марки" российского джаза, стал специальным гостем программы. Участники Квартета - саксофонист Игорь Бутман, пианист и солист Олег Аккуратов, барабанщик Эдаурд Зизак и контрабасист Николай Затолочный. Музыкальный джаз-бэнд исполнил в джазовой аранжировке такие композиции, как "Я шагаю по Москве" ленинградского композитора Андрея Петрова, вступительную песню к фильму "Приключения Буратино", серенаду Трубадура из мультфильма "Бременские музыканты" и многое другое.

В программу площадки также вошел Квинтет пианистки петербургской джазовой сцены Ирины Марголиной.

Под девизом "Много джаза не бывает!" в северной столице с 21 по 27 июля проходит Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль. За это время пройдут более 140 концертов, в том числе 37 бесплатных для публики, всего на сцену выйдут более 600 артистов. Город с интенсивной клубной джазовой жизнью проводит фестивальные вечера в филармонии джазовой музыки, джаз-клубе Игоря Бутмана, клубах JFC, "48 стульев", The Hat, Police Station, джазовых барах "Этобар и "Лайка". Главная сцена работает с 22 по 26 июля в Юсуповском саду, где выступают хэдлайнеры смотра.