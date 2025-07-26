Танцовщице было 94 года

ТАШКЕНТ, 26 июля. /ТАСС/. Советская и узбекистанская артистка балета, народная артистка Узбекистана Гульнара Маваева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщило Министерство культуры республики.

"Балерина, танцовщица и педагог, народная артистка Узбекистана Гульнара Маваева скончалась в возрасте 94 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Маваева долгие годы выступала на сцене Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени Алишера Навои. В Минкультуры подчеркнули, что ее бесценные образы в узбекских народных танцах покорили зрителей Узбекистана и других стран мира.

"До последних дней жизни Гульнара Маваева делилась своими знаниями и опытом с преподавателями и учениками Узбекской государственной хореографической академии и Республиканской специализированной школы-интерната хореографии. Ее ученики сегодня живут и работают в Узбекистане, Канаде, России, Израиле, США и Германии", - добавили в министерстве.