Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова была избрана на этот пост по итогам голосования на заседании Совета представителей творческих общественных объединений стран СНГ и Грузии

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова Карина Цатурова была избрана на пост президента Международного союза общественных объединений "Международная конфедерации театральных союзов". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Большинством голосов президентом Международной конфедерации театральных союзов была избрана Цатурова Карина Сергеевна, ранее занимавшая должность вице-президента организации", - сказала собеседница агентства.

Цатурова была избрана на этот пост по итогам голосования на заседании Совета представителей творческих общественных объединений стран СНГ и Грузии. "Вице-президентом избран председатель Союза театральных деятелей Таджикистана Сухроб Мирзоев. Карина Цатурова также остается генеральным директором Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова", - добавляют в пресс-службе.

Международная конфедерации театральных союзов - единственное творческое объединение, сохранившееся на постсоветском пространстве. Организация является учредителем Чеховского фестиваля, XVII сезон которого завершился 25 июля 2025 года. XVIII Чеховский фестиваль, согласно регламенту, состоится через два года - в 2027-м.