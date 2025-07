Второе место заняла картина "Не одна дома 2"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Комедийный фильм "На деревню дедушке" снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные, собрав 25,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 24 июля по 27 июля.

Фильм рассказывает о Владике, гении в области IT, которого отправляют в деревню к дедушке, в то время как мальчик стремится попасть обратно в город на важный конкурс. В ролях: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова. Режиссером выступил Владислав Богуш.

Фильм "Не одна дома 2" занял второе место, собрав 23,2 млн рублей. История рассказывает о девочке Маше, которая отправляется с родителями в летнее путешествие в автодоме. Она скучает в компании взрослых и хочет новых приключений. В кемпинге она встречает другую девочку по имени Маша, которая не хочет ехать в летний лагерь. Девочки меняются местами. Режиссер фильма - Митрий Семенов-Алейников, в ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин.

Российский фильм "Плагиатор!" режиссера Антона Мегердичева собрал 18 млн рублей и занял третье место. Фильм повествует о музыканте, который попадает в прошлое и выдает хиты разных лет за свои песни. Роли в картине исполнили Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Виталий Кищенко, Ирина Пегова и другие.

Кинокартина "Фантастическая четверка: первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps, 2025), просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла первое место в странах СНГ, собрав 49 млн рублей. Фильм повествует о супергероях, которые должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его приспешника Серебряного Серфера. В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Наташа Лионн.