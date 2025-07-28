Параллельно разрабатывается одноименный сериал, сообщил продюсер Рубен Дишдишян

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Продюсерская компания "Марс медиа" планирует снять продолжение экранизации поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила", съемки которой сейчас находятся на экваторе. Об этом сообщил продюсер Рубен Дишдишян в интервью ТАСС.

"Мы надеемся, что из этого фильма нам удастся создать киновселенную: для картины создан красивый художественный мир, мы закладываем потенциал для продолжения - уже написана заявка на вторую часть", - рассказал он. Режиссером проекта выступает Егор Чичканов.

Кроме того, параллельно разрабатывается одноименный сериал. "Мы сделали много технологических решений по этому проекту и не хотели бы ограничиваться одним фильмом - это неправильно с точки зрения бизнеса", - сказал Дишдишян. По словам продюсера, в случае успеха первой части история будет расширена - в том числе за счет сериального формата и, возможно, книг.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.