Как отметили в пресс-службе театра, действие оперы "Богема" разворачивается в Париже конца 1960-х годов

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Крупнейший в стране Новосибирский театр оперы и балеты (НОВАТ) осенью представит премьеру обновленной оперы "Богема", действие которой перенесли в Париж конца 1960-х. Автором костюмов выступила художница Анна Ефремова, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Действие оперы "Богема" разворачивается в Париже конца 1960-х. Это время революционное и чувственное. Смелые эксперименты коснулись всех сфер жизни - и мода, конечно, отразила дух эпохи", - говорится в сообщении. В театре отметили, что эскизы костюмов к премьере создала художница Анна Ефремова.

"Богема" - опера в четырех актах Джакомо Пуччини. Либретто по произведению Анри Мюрже "Сцены из жизни богемы" написали Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза. Премьера оперы состоялась 1 февраля 1896 года в туринском театре Реджо, дирижировал Артуро Тосканини. "Богема" - одна из самых исполняемых опер в мире.

Здание НОВАТа является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами.