Фестиваль проходил на площадке "Москино" 27 и 28 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Наши в городе" завершился выступлением группы "Ленинград" 28 июля в Москве. В течение двух дней на площадке "Москино" выступили 20 исполнителей, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Музыкальный фестиваль "Наши в городе" завершился. <...> Гости приняли участие в насыщенной развлекательной программе семейного отдыха в тематических зонах. Более 10 тыс. зрителей, побывавших на фестивале в этот летний уикенд, открыли для себя новую фестивальную площадку Москвы - кинопарк "Москино", - говорится в сообщении.

Российский певец, лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров отметил, что он благодарен за возможность выступить в Москве спустя перерыв. "Мне очень приятно, что я смог сыграть для тех людей, которые меня давно ждут, поэтому спасибо большое, что предоставили такую возможность", - сказал он.

Также заслуженный артист РФ Гоша Куценко рассказал, что рад проведению фестиваля в Москве. "Название "Наши в городе" - отличное. Людей сегодня было так много, что мой коллектив даже немного растерялся, но все получили нереальное удовольствие. Энергия рока - это энергия жизни, сердцевина всей музыки на земле", - добавил Куценко.

На фестивале "Наши в городе" выступили "Ленинград", "Чайф", российская актриса театра и кино Юлия Пересильд и ее группа "МАNДРАГОРА", RADIO TAPOK, Гоша Куценко и "ГК", группы "Пилот", "Крематорий" и другие.

Фестиваль "Наши в городе" впервые прошел в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 2025 году фестиваль проходил в Москве на площадке "Москино" 27 и 28 июля.