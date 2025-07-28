Церемония награждения победителей пройдет на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба 23 октября

СУХУМ, 28 июля. /ТАСС/. Четвертый Международный музыкальный конкурс-лаборатория заслуженной артистки России и народной артистки Абхазии Алисы Гицбы пройдет в октябре в Москве и Сухуме. Об этом сообщается на сайте конкурса.

"В Москве и Сухуме под руководством Алисы Гицбы и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория. Проект направлен на выявление и поддержку молодых исполнителей, которые станут участниками мастер-классов в рамках неформально-образовательной программы и получат опыт от участия в конкурсе. Конкурсные этапы пройдут в октябре в городах Москва и Сухум по трем номинациям: "Сольное оперное пение", "Камерное вокальное исполнительство", "Искусство аккомпанемента". В них могут принять участие музыканты от 18 до 45 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября", - говорится в сообщении.

Церемония награждения победителей пройдет в Сухуме на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба 23 октября. Уже с ноября и по июнь 2026 года команда молодых артистов под руководством Гицбы будет участвовать в гала-концертах лаборатории в разных регионах России.

В жюри конкурса под председательством самой Гицбы входят арт-директор конкурса Алексей Еник, солистка МГАФ им. П. И. Чайковского, приглашенная солистка Большого театра России, преподаватель кафедры "Сольное академическое пение" РАМ им. Гнесиных Яна Иванилова, лауреат международных конкурсов, автор и менеджер образовательных программ Виктория Фернандес (Испания), основатель и художественный руководитель Opera Studio Beckmann и Международного фестиваля вице-королевской музыки Мексики Аллен Владимир Гомес Руис.

ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса.