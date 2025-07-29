Основой для постановки послужила книга хантыйского писателя Еремея Айпина «У гаснущего очага»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Театр обско-угорских народов "Солнце", единственный в России профессиональный театр коренных малочисленных народов Севера, к 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представит премьеру камерного философского спектакля-размышления "Путь домой" по книге хантыйского писателя Еремея Айпина "У гаснущего очага". Это будет первая постановка по данному произведению и о путешествии сквозь мультивселенную, сообщили ТАСС главный режиссер театра "Солнце" Виктор Евдокимов.

"К 95-летию Югры в декабре 2025 года мы планируем поставить премьеру - большой масштабный спектакль по произведению Айпина "У гаснущего очага". Почему был выбран именно он - мне понравилась формулировка одного из экспертов, что Айпин - это отечественный Габриэль Гарсиа Маркес (колумбийский писатель-прозаик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе - прим. ТАСС). Произведение "У гаснущего очага" - истории о жизни семьи таежного охотника с рассказами о традициях, религии, обычаях и обрядах народа ханты, как они общаются с окружающей природой, с обитателями рек и лесов, со своими богами и богинями. Мы покажем ряд историй, зарисовок, объединять которые будут мировоззрение народа ханты о духовной и бытовой жизни", - отметил собеседник агентства.

По его словам, первая часть будет посвящена ответу на вопрос, что такое дом для народа ханты, а вторая - как найти к нему путь. В центре сюжета - мальчик по имени Роман, который осознает мир вокруг, наблюдает за ним, трансформирует его, пытается понять и осознать.

"Уникальность будет в первой нашей попытке создать на сцене мультивселенную со множеством разных вариантов понятия "дом" через призму мироощущений народов ханты и манси. В результате зрители увидят спектакль-размышление, философскую зарисовку, своего рода Art&Science - искусство и наука, когда для выражения идей и концепций используют новейшие технологии. Надеемся, что данная постановка настолько заинтересует зрителей, что они в дальнейшем захотят прочитать и само произведение "У гаснущего очага" и другие труды Айпина", - пояснил Евдокимов.

О камерности и первом знакомстве с творчеством Айпина

Он отметил, что постановка будет понятна даже зрителям, не знакомым с творчеством Айпина. При этом она затронет не всю книгу, а отдельные фрагменты, но так, чтобы у зрителей первое знакомство со слогом писателя, его мироощущением прошло успешно и максимально понятно.

Планируется, что постановка будет камерной - в небольшом зрительном зале - и продлится около двух - двух с половиной часов с антрактом - это позволит зрителям лучше понять драматизм ситуации, разделить боль и позитив историй. При этом спектакль станет одним из самых длинных за всю историю театра "Солнце". Также планируется использовать различные визуальные эффекты для погружения зрителей в постановку.

Еремей Айпин - хантыйский советский и российский писатель, автор более двух десятков художественных и публицистических произведений, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Югре, член-корреспондент Российской академии естественных наук по отделению литературы и пропаганды знаний. Имеет медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней, благодарность президента РФ "За большой вклад в становление демократии и общественную деятельность". Ранее представитель Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Западной Сибири Сергей Симаков сообщал ТАСС, что испанское издание перевело и издало книгу Айпина о коренных народах Обского Севера "Божья матерь в кровавых снегах" в рамках Международного десятилетия языков коренных народов мира, в конце года для испанцев будет издана еще одна книга писателя - "У гаснущего очага".