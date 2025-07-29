Открыт прием заявок на питчинг Международного студенческого фестиваля ВГИКа

Прием заявок осуществляется до 9 сентября 2025 года включительно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Организаторы Международного студенческого фестиваля ВГИКа объявили открытым прием заявок на питчинг, который пройдет с 20 по 24 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Питчинг пройдет с 20 по 24 октября в рамках 45-го международного фестиваля ВГИК. Прием заявок осуществляется до 9 сентября 2025 года включительно. Участие проекта в питчинге бесплатное, очное", - указано в сообщении.

Организаторами питчинга выступают ВГИК им С. А. Герасимова и продюсерский центр "ВГИК дебют". Конкурс пройдет в номинациях "Полнометражное и анимационное игровое кино" и "Игровые и анимационные сериалы". Темой питчингов стала "Защитники Отечества".

"К участию приглашаются авторы (физические лица или творческие коллективы) без возрастных ограничений, зарегистрированные в РФ и принимавшие участие на момент подачи заявки в качестве режиссера/сценариста/продюсера: не более чем в одном полнометражном фильме в категории не "Полнометражное игровое кино"; не более чем в одном сериале в категории "Сериал", - рассказали в пресс-службе.

Победители и лауреаты получат возможность заключения соглашений с ведущими продюсерскими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку.

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