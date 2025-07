В него вошли 13 произведений, сообщил оргкомитет

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Оргкомитет Букеровской премии обнародовал длинный список из 13 произведений, которые будут бороться за одну из самых престижных литературных наград в англоязычном мире в 2025 году.

Как отметил председатель жюри, лауреат Букеровской премии за 1993 год, ирландский писатель Родди Дойл, лонг-лист был отобран после изучения более 150 книг в течение семи месяцев. "Это было нелегко. Временами мы впадали в агонию. Было столько много участников и превосходных книг, что прощаться с некоторыми из них было жестоко из-за привязанности. Но мне понравилась каждая минута этого опыта", - заявил он.

В 2025 году в лонг-лист попали четыре британских писателя - Наташа Браун за роман "Универсальность" (Universality), Джонатан Бакли и его "Одна лодка" (One Boat), Эндрю Миллер с романом "Земля зимой" (The Land in Winter) и Бенджамин Вуд с "Небоскребом" (Skyscraper). Также в списке значится венгерско-британский автор Дэвид Салэй, написавший книгу "Плоть" (Flesh). Кроме того, в лонг-лист были включены американцы Бен Марковиц, Сьюзан Чой и Кэти Китамура за произведения "Остаток нашей жизни" (The Rest of Our Lives), "Вспышка" (Flashlight) и "Прослушивание" (Audition) соответственно и албано-американская писательница Ледия Жога за роман "Неправильное толкование" (Misinterpretation).

Помимо них, на премию претендуют тринидадская писательница Клэр Адам за книгу "Формы любви" (Love Forms), малайзиец Таш Ау за произведение "Юг" (The South) и индианка Киран Десаи за роман "Одиночество Сони и Санни" (The Loneliness of Sonia and Sunny). Также в список попала канадско-украинская писательница Мария Рева за дебютный роман "Эндлинг" (Endling), в котором рассказывается история "приключения трех женщин и одной находящейся под угрозой исчезновения улитки по современной Украине".

В состав жюри под председательством Дойла входят нигерийская писательница Айобами Адебайо, американская актриса Сара Джессика Паркер, британский автор Крис Пауэр и американская писательница Кайли Рид. Десаи, Таш Ау, Миллер и Салэй ранее уже были номинированы на Букеровскую премию в разные годы, причем представительница Индии даже выигрывала награду в 2005 году за роман "Наследство разоренных" (The Inheritance of Loss).

Шорт-лист из шести произведений будет оглашен 23 сентября в лондонском концертном зале Royal Festival Hall. Лауреат премии станет известен 10 ноября на церемонии в концертно-развлекательном комплексе Old Billingsgate в лондонском Сити. Победитель получит денежный приз в размере £50 тыс. ($67 тыс.).

О премии

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Позднее жюри позволило претендовать на награду писателям из других стран за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

В прошлом году Букеровской премии по литературе была удостоена британская писательница Саманта Харви за роман "На орбите" (Orbital). С момента попадания этой книги в длинный список номинантов ее продажи выросли примерно на 3 800%, а число языков, на которые произведение было переведено, увеличилось с 8 до 44.