Второе место заняла драма

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 75% россиян предпочитают жанр комедии при походе в театры. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Абсолютным лидером среди жанров оказалась комедия, которую выбирают подавляющие 76% зрителей. Второе место занимает драма с 43% предпочтений, что говорит о сохраняющемся интересе к глубоким, осмысленным сюжетам. Музыкальные постановки также весьма популярны - мюзиклы привлекают 31% театралов", - отмечается в исследовании.

На третьем и четвертом местах расположились мелодрамы и трагикомедии: их предпочитают 27% и 17% россиян соответственно. Замыкает пятерку лидеров жанр трагедии: он находит отклик у 13% аудитории театров. Водевиль выбирают 8% зрителей, буффонаду - 3%, а пастораль и мим, как обращают внимание в холдинге, всего 2%.

"Результаты исследования также показывают, что 39% россиян являются активными посетителями театров, регулярно наслаждаясь этим видом досуга. При этом частота посещений варьируется: 21% опрошенных предпочитают бывать в театре несколько раз в год, 15% делают это ежегодно. Есть и истинные ценители с более частыми визитами: 2% россиян посещают культурные площадки ежемесячно, а 1% - каждую неделю", - добавляют эксперты.