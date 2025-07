Агентство TCI опровергло новость о возможном выступлении Дженнифер Лопес в РФ

Певица не может давать концерты в России из-за санкций со стороны Запада, пояснил гендиректор агентства Эдуард Ратников

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Певица Дженнифер Лопес не планировала устраивать концерты в России, сообщил ТАСС генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее организовывал концерты артистки в РФ. Он подчеркнул, что в условиях санкций со стороны Запада ее выступления в РФ невозможны.

Ранее в Telegram-канале Mаsh появилась информация о том, что артистка якобы планировала выступать в России в августе 2025 года, но в последний момент отказалась от концерта из-за возможной негативной общественной реакции со стороны Запада.

"Эта информация недостоверна, такие новости выпускают некомпетентные, хайпующие деятели. Дженнифер Лопес не может выступать в России, пока наша страна под санкциями. Моя компания TCI организовывала концерты певицы в 2019 и 2012 годах. Мы работаем с этой артисткой достаточно большое количество времени и можем сказать, что она не рассматривала возможность проведения концерта в России после введения санкций", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС гендир TCI, в Россию в условиях санкций со стороны западных стран не смогут приезжать с концертами зарубежные артисты, работающие в большой международной системе музыкального бизнеса, в частности, с такими глобальными компаниями, как "Life Nation", Anschutz Entertainment Group (AEG), что занимаются организацией и продвижением музыкальных и развлекательных мероприятий, а также Eventim, которая является лидером в сфере продажи билетов и организации мероприятий. "Пока не сняты санкции, официально никто из этих культурных деятелей не сможет приехать [с концертами в Россию]", - отметил Ратников.

По словам эксперта, на сегодняшний день в Россию приезжают только те зарубежные артисты, для которых по каким-либо причинам закрыт основной западный музыкальный рынок. Так, например, в 2025 году свои концерты в Москве устроили американские рэперы Dyga, Dababy и другие. Как считает Ратников, такие артисты находятся в сложных отношениях с концертной индустрией в своей стране, имеют эксцентричные взгляды для политиков их стран.

Лопес приезжала с концертом в Москву в 2012 году в рамках своего мирового турне "Dance Again World Tour" и в 2019 году на гастроли "Its my party" в честь своего 50-летия.