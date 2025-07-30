В Вологде открылся фестиваль джаза с участием Бутмана и Ростоцкой

Мероприятие продлится с 30 июля по 1 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. XXII Международный фестиваль джаза, блюза, этно- и современной импровизационной музыки "Блюз на веранде" открылся в Вологде. Его бессменным хэдлайнером является народный артист России, саксофонист Игорь Бутман, наряду с ним выступят популярная российская джазовая певица Алина Ростоцкая и другие звезды, помимо концертов покажут сказки для детей, проведут мастер-классы для всех желающих, а также джем-сейшены для ценителей музыки, рассказала ТАСС арт-директор фестиваля Екатерина Колесова.

"По сложившейся традиции фестиваль состоит из трех частей - бесплатные дневные программы, вечерний основной концерт со звездами. И в этом году соорганизатор фестиваля, мой супруг Виктор Колесов 1 августа отметит свой юбилей прямо на сцене "Русского дома" в Вологде большим концертом с гостями-музыкантами из разных городов. Игорь Бутман - визитная карточка фестиваля, каждый год он находит время, чтобы приехать в Вологду, несмотря на свой сложный график, музыканты его обожают. В этом году выступят блистательная джазовая певица Алина Ростоцкая, звезда джазовой сцены Варвара Убель, певица из Ямайки Джессика Джексон", - сообщила ТАСС арт-директор.

Организаторы получили грант от Минкультуры Вологодской области, за счет которого состоятся развернутые дневные бесплатные музыкальные программы для детей. Артисты из Санкт-Петербурга Алексей Чижик с супругой Ириной расскажут им свои "Сказки Чижика". "Алексей - уникальный, единственный в мире музыкант, который пятью палочками играет на вибрафоне. Сказки покажут с экраном, с песочной анимацией, дети участвуют в этом, а потом у них будет возможность поиграть на вибрафоне и других инструментах", - рассказала арт-директор.

Пройдут многочисленные мастер-классы по перкуссии, барабану, бас-гитаре, саксофону. Писатель, журналист и главный редактора журнала "Джаз.ру" Кирилл Мошков прочтет лекцию о джазе, а Алина Ростоцкая даст развернутый мастер-класс по вокалу.

Фестиваль позиционируется как действо под открытым небом, много лет его проводили в Консисторском дворе Вологодского кремля, рядом с куполами древних храмов. Но в этом году весь город - это огромная стройка, Вологодский кремль закрыт на реставрацию к 880-летию Вологды, которое будут отмечать в 2027 году, поэтому фестиваль пройдет на закрытых площадках, основная - "Русский дом". Фестиваль продлится с 30 июля по 1 августа, билеты на концерты практически распроданы.

Неизменные участники всех фестивалей - Тим Дорофеев со своим "Арт-ансамблем" из Архангельска, Виктор Колесов и его группа "Петрович Бэнд" из Вологды, приглашены и другие профессиональные музыканты из Вологды, Москвы и других городов. "Уникальность нашего фестиваля в том, что он до сих пор есть, живет и ежегодно проходит на самом высоком профессиональном уровне. Мы очень любим музыку и хотим, чтобы и вологжане послушали хорошую музыку", - отметила Колесова.